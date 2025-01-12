Когда в 90-е годы прошлого века мы приезжали за границу, первое, что впечатляло, были красиво упакованные продукты питания и их богатый ассортимент.
Судьба релоканта: как невесёлый удел многих иммигрантов
Комментарии
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Марина Николаева
Радуетесь? А то что исходя из последних событий евреи Израиля стали такими же фашистами, как и немцы Германии 30-40-х годов, вас не смущает?
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1 час.
TB
Tatyana Boyko
Ну вы наверное еврейка и было куда ехать. Мне тоже хотелось бы уехать, но не к кому. Почему то мечтала оказаться хоть в каком то колене еврейкой, правда))
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37 мин.
Маргарита Еремина
А я общалась с еврейкой, которая очень плакалась. что там (В Израиле) ей перестали платить российскую пенсию, а на пособие - не прожить..Дочь ее( в России была успешным адвокатом) там работает маникюрщицей...Не очень довольна..
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14 мин.
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