Судьба релоканта: как невесёлый удел многих иммигрантов

Марина Николаева Радуетесь? А то что исходя из последних событий евреи Израиля стали такими же фашистами, как и немцы Германии 30-40-х годов, вас не смущает?

TB Tatyana Boyko Ну вы наверное еврейка и было куда ехать. Мне тоже хотелось бы уехать, но не к кому. Почему то мечтала оказаться хоть в каком то колене еврейкой, правда))