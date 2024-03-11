Кубок Гагарина: в серии минского и московского "Динамо" состоится 6-й матч

"Зубры" не подвели своих болельщиков. Основное время завершилось ничьей (1:1). А во втором овертайме победу минскому "Динамо" в очередном раунде Кубке Гагарина принес точный бросок Ника Меркли (счет 2:1).
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