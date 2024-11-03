Отрасль Web 3.0 потеряла $147 млн в последнем месяце из-за проблем с безопасностью

Октябрь 2024 года стал месяцем серьезных кибератак в Web3-пространстве. Основные инциденты прошедшего месяца: Взлом EigenLayer: Злоумышленники, взломав учетные данные инвестора и хранителя, похитили токены на сумму около $1,7 млн.