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Вести Севастополь

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61 спасённая жизнь за год: как центр «Спаси жизнь» помогает будущим мамам сделать главный выбор

61 спасённая жизнь за год: как центр «Спаси жизнь» помогает будущим мамам сделать главный выбор

Севастопольский центр «Спаси жизнь» за год работы помог родиться 61 ребенку. Миссия организации — убедить женщин в трудной жизненной ситуации отказаться от прерывания беременности, оказав им необходимую психологическую и материальную помощь.

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