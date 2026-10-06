61 спасённая жизнь за год: как центр «Спаси жизнь» помогает будущим мамам сделать главный выбор

Севастопольский центр «Спаси жизнь» за год работы помог родиться 61 ребенку. Миссия организации — убедить женщин в трудной жизненной ситуации отказаться от прерывания беременности, оказав им необходимую психологическую и материальную помощь.
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