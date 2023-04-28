Почему простые карандаши красят в жёлтый цвет?

Сегодня это стало данью традиции, но в самом конце XIX века в этом был и определённый смысл. Тогда карандаши, выкрашенные в жёлтый, покупали охотнее, и если у человека был такой карандаш, то все замечали, что он неглупый и в вещах знает толк.
Сегодня это стало данью традиции, но в самом конце XIX века в этом был и определённый смысл. Тогда карандаши, выкрашенные в жёлтый, покупали охотнее, и если у человека был такой карандаш, то все замечали, что он неглупый и в вещах знает толк.
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