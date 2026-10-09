«Ни одна результативная атака не обходится без его прямого участия» - из Турции о Батракове

Турецкий журналист Бурак Эрен высоко оценил игру российского полузащитника Алексея Батракова в матче «Галатасарая» против «Касымпаши» (3:1), отметив его способность ускорять темп и синхронизировать атаки команды.
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