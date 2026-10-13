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Пункт-А

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Суд обязал снести часть павильонов на Больших Исадах в Астрахани

Суд обязал снести часть павильонов на Больших Исадах в Астрахани

Предприниматель, владеющая одним из исторических зданий на Больших Исадах, выиграла суд против мэрии Астрахани и ООО «Современные Ярмарки».

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