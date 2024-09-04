Карта боевых действий в Курской области: «очищающий дождь» из ФАБ-3000 и значительные потери под Суджей 4 сентября

Ситуация в Курской области 4 сентября остается напряженной, продолжаются активные боевые действия. Противник предпринимает многоволновые атаки, пытаясь закрепиться на новых позициях, в то время как российские войска отвечают авиаударами и применением тяжелого вооружения.
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