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Певица Zivert призналась, что не сталкивалась со звездной болезнью из-за плотного графика

Певица Zivert призналась, что не сталкивалась со звездной болезнью из-за плотного графика

Певица Zivert призналась в беседе с NEWS.ru, что не сталкивалась со звездной болезнью. Zivert рассказала, что много раз пыталась анализировать себя на наличие звездной болезни, однако не увидела у себя этих признаков.

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