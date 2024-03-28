В Dead by Daylight началась коллаборация с метал-группой Slipknot Асинхронный многопол...

В Dead by Daylight началась коллаборация с метал-группой SlipknotАсинхронный многопользовательский хоррор Dead by Daylight продолжает радовать своих поклонников коллаборациями с известными метал-группами и предлагает поклонникам метал-группы Slipknot новые косметические предметы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)