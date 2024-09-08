Несмотря на удары по мирным людям: Британия передаст Украине ракеты Martlet, а ряд стран Европы планируют передать Киеву 77 танков Leopard Юлия СоколоваПравительство Великобритании заявило о новом пакете военной помощи Украине, который включает поставку более 650 ракет Marlet.