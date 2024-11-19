В Салехарде обсудили "собачий вопрос"

Судьбу бездомных собак обсудили на заседании круглого стола в региональной Общественной палате. Речь шла о том, как быть с теми животными, которые находятся в городской среде и как работать с горожанами, выпускающими своих питомцем на самовыгул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии