Заморозил до срока: «Нафтогаз» бросил украинцев без тепла, не дожидаясь зимы

На Украине заблокированы счета десятков компаний, которые отвечают за подачу тепла в дома. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ киевского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент .