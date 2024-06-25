Медведев предупредил о расплате за антироссийские санкции ЕС

По его словам, Россия переживет новые ограничения, но не забудет. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко отреагировал на принятый 14-й пакет санкций ЕС против России, в рамках которого Евросоюз впервые наложил ограничения на экспорт российского газа.