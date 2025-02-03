Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Новые правила: Панама преподала урок Украине

Новые правила: Панама преподала урок Украине

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что правительство страны не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и путь».

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