Ноготки в тренде: самые модные цвета маникюра в 2024 году

В 2024 году мир маникюра обещает быть волнующим и ярким, полным удивительных цветов и оттенков. Он привнесет свежие идеи в область нейл-арт-дизайна, создавая уникальные и запоминающиеся образы на кончиках пальцев.
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