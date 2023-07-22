«Сердитый патриот». Стрелков арестован по обвинению в экстремизме

Николай Герасименко

"Якобы за его посты в телеграмме", "увезли в неизвестном направлении", авторка, на прямо 37 год, не дать не взять! Какие кхренам "якобы"!? Он только тем и занимался, с такими же отмороженными соратниками, что поливал грязью власть и МО РФ 🇷🇺 и призывал к свержению силовым путём. Он, своим поганым языком болтал уже давно и странно, что задержали его только сейчас.