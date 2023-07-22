ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Сердитый патриот». Стрелков арестован по обвинению в экстремизме

«Сердитый патриот». Стрелков арестован по обвинению в экстремизме

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде города Москвы. / Кирилл Зыков / РИА Новости Мещанский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании Игорю Гиркину (Стрелкову) меры пресечения в виде ареста.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Якобы за его посты в телеграмме&quot;, &quot;увезли в неизвестном направлении&quot;, авторка, на прямо 37 год, не дать не взять!  Какие кхренам &quot;якобы&quot;!? Он только тем и занимался, с такими же отмороженными соратниками, что поливал грязью власть и МО РФ 🇷🇺 и призывал к свержению силовым путём. Он, своим поганым языком болтал уже давно и странно, что задержали его только сейчас.
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12 час.
Федор Родников
Допи*делся😜
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