Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде города Москвы. / Кирилл Зыков / РИА Новости Мещанский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании Игорю Гиркину (Стрелкову) меры пресечения в виде ареста.
«Сердитый патриот». Стрелков арестован по обвинению в экстремизме
Комментарии
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Николай Герасименко
"Якобы за его посты в телеграмме", "увезли в неизвестном направлении", авторка, на прямо 37 год, не дать не взять! Какие кхренам "якобы"!? Он только тем и занимался, с такими же отмороженными соратниками, что поливал грязью власть и МО РФ 🇷🇺 и призывал к свержению силовым путём. Он, своим поганым языком болтал уже давно и странно, что задержали его только сейчас.
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12 час.
Федор Родников
Допи*делся😜
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11 час.
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