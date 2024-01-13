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Летело быстрее звука - точно в цель: военная промышленность Украины сегодня осиротела

Летело быстрее звука - точно в цель: военная промышленность Украины сегодня осиротела

Украинская «оборона» была горячо атакована нашими мощными ударами. Украинские заводы, которые производили снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотники, были уничтожены гиперзвуковым оружием «Кинжал».

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Переговоры в 2 года не помогли.
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3 час.

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