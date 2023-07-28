Ельцин - один из величайших государственных преступников в истории России. Он предал партию, которой был обязан своей карьерой, проигнорировал волеизъявление народа и уничтожил советское государство, тем самым совершил государственную измену и предал народ.
Как наказать Ельцина?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лучше и почётней быть дураком, чем гнидой, типа тебя
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1 час.
ВS
Виктория SHATROVA
👍👍👍
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1 час.
лл
лина любимцева
Официально этот "центр" нужно назвать, как его называю я: АЛКАШ-"ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР"... ТАК БЫЛО СТЫДНО ЗА РОССИЮ, когда у власти было это пьяное чудовище... А теперь его "почитают"... ТАК КТО САМИ ЭТИ "ПОЧИТАТЕЛИ"?!!
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1 час.
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