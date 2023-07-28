Медвежий угол

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Как наказать Ельцина?

Как наказать Ельцина?

Ельцин - один из величайших государственных преступников в истории России. Он предал партию, которой был обязан своей карьерой, проигнорировал волеизъявление народа и уничтожил советское государство, тем самым совершил государственную измену и предал народ.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Лучше и почётней  быть дураком, чем гнидой, типа тебя
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1 час.
ВS
Виктория SHATROVA
👍👍👍
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1 час.
лл
лина любимцева
Официально  этот &quot;центр&quot; нужно назвать, как его называю я: АЛКАШ-&quot;ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР&quot;...  ТАК БЫЛО СТЫДНО ЗА РОССИЮ, когда у власти было это пьяное чудовище... А теперь его &quot;почитают&quot;... ТАК КТО  САМИ ЭТИ &quot;ПОЧИТАТЕЛИ&quot;?!!
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1 час.

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