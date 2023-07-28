Как наказать Ельцина?

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лина любимцева

Официально этот "центр" нужно назвать, как его называю я: АЛКАШ-"ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР"... ТАК БЫЛО СТЫДНО ЗА РОССИЮ, когда у власти было это пьяное чудовище... А теперь его "почитают"... ТАК КТО САМИ ЭТИ "ПОЧИТАТЕЛИ"?!!