Хоум Банк занял первое место на рынке POS–кредитования по итогам IV кв. 2023

Реклама. Рекламодатель ООО «ХКФ Банк». Erid:2SDnje5eGWk Общий объем выдач всех банков в сегменте POS-кредитования в четвертом квартале составил 145,8 млрд рублей, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года*.