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Хоум Банк занял первое место на рынке POS–кредитования по итогам IV кв. 2023

Хоум Банк занял первое место на рынке POS–кредитования по итогам IV кв. 2023

Реклама. Рекламодатель ООО «ХКФ Банк». Erid:2SDnje5eGWk Общий объем выдач всех банков в сегменте POS-кредитования в четвертом квартале составил 145,8 млрд рублей, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года*.

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