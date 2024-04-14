Рязанцев начали предупреждать о мошенниках через громкоговорители

Так, на ролике рассказали о способе, когда мошенники по телефону представляются сотрудниками банка или правоохранителями, заявляют, что их разговор является государственной тайной, присылают фото поддельных документов и «настоятельно рекомендуют» перевести деньги на «безопасный счёт».
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