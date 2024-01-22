Группа ученых из Туринского университета, Университета штата Орегон и Римского университета Сапиенца выяснила, что виляние хвостом у собак является способом общения с людьми, причем не всегда однозначным.
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