Bloomberg рассказал, в каком случае в США могут сократить оборонный бюджет

Обсуждаемая в палате представителей Конгресса США сделка, которая позволит Кевину Маккарти избраться на пост спикера, предусматривает сокращение оборонного бюджета страны на 75 млрд долларов — до уровня прошлого года, пишет агентство Bloomberg.
Обсуждаемая в палате представителей Конгресса США сделка, которая позволит Кевину Маккарти избраться на пост спикера, предусматривает сокращение оборонного бюджета страны на 75 млрд долларов — до уровня прошлого года, пишет агентство Bloomberg.
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