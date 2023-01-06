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Bloomberg рассказал, в каком случае в США могут сократить оборонный бюджет

Bloomberg рассказал, в каком случае в США могут сократить оборонный бюджет

Обсуждаемая в палате представителей Конгресса США сделка, которая позволит Кевину Маккарти избраться на пост спикера, предусматривает сокращение оборонного бюджета страны на 75 млрд долларов — до уровня прошлого года, пишет агентство Bloomberg.

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