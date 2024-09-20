Дачные пробки потихоньку начинают «душить» водителей на КАД. Пятничное настроение испорчено у тех, кто томится в многокилометровом заторе на внешнем кольце у развязки с Мурманским шоссе.
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Дачные пробки потихоньку начинают «душить» водителей на КАД. Пятничное настроение испорчено у тех, кто томится в многокилометровом заторе на внешнем кольце у развязки с Мурманским шоссе.