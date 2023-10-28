Пашинян проиграл и русские никуда не уходят. Русская Армия остаётся в Армении ещё на 20 лет

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Заявления о том, что Пашинян очень скоро выгонит Российскую Армию из Армении и наша страна потеряет присутствие в Закавказье - рассчитаны исключительно на адептов Пашиняна и на европейскую аудиторию.