Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пашинян проиграл и русские никуда не уходят. Русская Армия остаётся в Армении ещё на 20 лет

Пашинян проиграл и русские никуда не уходят. Русская Армия остаётся в Армении ещё на 20 лет

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Заявления о том, что Пашинян очень скоро выгонит Российскую Армию из Армении и наша страна потеряет присутствие в Закавказье - рассчитаны исключительно на адептов Пашиняна и на европейскую аудиторию.

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