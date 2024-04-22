В Крыму продают недостроенный призывной пункт за 50 миллионов рублей

В Крыму продают недостроенный призывной пункт за 50 миллионов рублейМинистерство имущественных и земельных отношений Республики Крым выставило на торги недостроенный призывной пункт в Крыму по улице Менделеева в городе Красноперекопск.
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