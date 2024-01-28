Блокада: 80 лет назад и нынешнее время

Россия отметила юбилей прорыва блокады Ленинграда. Осада города на Неве, продолжавшаяся почти 900 дней, унесла жизни свыше миллиона жителей, погибших от варварских артиллерийских обстрелов, воздушных налетов, голода и холода.
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