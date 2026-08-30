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Дерматовенеролог Матвеева: россияне болеют после отпуска грибком и лишаем

Дерматовенеролог Матвеева: россияне болеют после отпуска грибком и лишаем

Сентябрь считается самым напряженным месяцем в работе кожных врачей. Россияне привозят из отпуска такие проблемы, как грибок ногтей, контагиозный моллюск и отрубевидный лишай.

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