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Китай

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Главы ряда иностранных государств и международных организаций и лидеры партий направили поздравления по случаю 75-й годовщины образования КНР

Пекин, 2 октября /Синьхуа/ -- Главы ряда иностранных государств и международных организаций и лидеры партий на днях направили поздравительные послания и письма председателю КНР, генеральному секретарю ЦК КПК Си Цзиньпину по случаю 75-й годовщины со дня образования КНР.

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