Cloudflare представила Adaptive Intelligence для Bot Management

Компания Cloudflare 31 августа анонсировала Adaptive Intelligence — новую систему антибот-защиты, которая использует машинное обучение для непрерывного переобучения модели на реальном трафике без опоры на статические правила, которые злоумышленники обычно обходят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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