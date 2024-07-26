Дань уважения пастгену: Ремастер Lollipop Chainsaw выпустят не только на PlayStation 5, но и на PlayStation 4геймдизайнер Ешими Ясуда в своих соцсетях рассказал, что релиз обновленной версии Lollipop Chainsaw состоится не только на PC и новых консолях, но и на PS4.
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