Привет, медведи! Фотографу посчастливилось сделать потрясающие снимки белой медведицы с медвежатами

Известный британский фотограф дикой природы Брайан Мэтьюз (Brian Matthews) побывал в Канаде и сделал великолепную серию снимков — на них дружное полярное семейство, мама-медведица и два ее медвежонка, впервые вышло из берлоги.
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