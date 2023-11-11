У меня гиперактивный ребенок: почему не стоит усмирять таких детей

Какие основные этапы социализации ребенка нельзя пропускать? Ответом на этот вопрос поделился доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный.
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