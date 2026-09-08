В ОП предложили заменить школьные звонки детскими песнями на весь учебный год

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по просвещению Ольга Голышенкова на полях ВЭФ предложила полностью заменить школьные звонки на детские песни на весь учебный год.
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