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Макрон проведет встречу с лидерами религиозных общин из-за Ближнего Востока

Макрон проведет встречу с лидерами религиозных общин из-за Ближнего Востока

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с лидерами всех религиозных общин страны в попытке сохранить единство общества на фоне эскалации на Ближнем Востоке, передает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

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