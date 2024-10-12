Гороскоп по китайской системе «Бацзы» на неделю с 14 по 20 октября 2024 года: советы для тех, кто хочет избежать неприятностей Ольга ВайленкоНа предстоящей неделе, с 14 по 20 октября 2024 года, согласно прогнозам астролога Маргариты Богатовой, нас ожидает период, который лучше провести спокойно, избегая лишней активности и резких действий.
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