Гороскоп по китайской системе «Бацзы» на неделю с 14 по 20 октября 2024 года: советы для тех, кто хочет избежать неприятностей Ольга ВайленкоНа предстоящей неделе, с 14 по 20 октября 2024 года, согласно прогнозам астролога Маргариты Богатовой, нас ожидает период, который лучше провести спокойно, избегая лишней активности и резких действий.