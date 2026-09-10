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Царьград

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В Москве арестовали женщину, стрелявшую в полицейского из его же пистолета

В Москве арестовали женщину, стрелявшую в полицейского из его же пистолета

Троицкий районный суд Москвы 9 сентября отправил под стражу Елену Валерьевну Сухову на два месяца. По данным пресс‑службы Мосгорсуда, женщину обвиняют в хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

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