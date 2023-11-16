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Закон, порядок, государство

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Названо точнее время обрушения ливня во Владивостоке 16 ноября

Названо точнее время обрушения ливня во Владивостоке 16 ноября

Синоптики дали оперативный прогноз по предстоящей непогоде во Владивостоке на 16 ноября. На метеорологическом портале Gismeteo отметили, что неблагоприятная погода с осадками ждет горожан уже днем.

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