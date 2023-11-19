Названы подробности жестокого убийства пятиклассника сверстником в Красноярском крае

Стали известны подробности убийства 12-летнего школьника в Ачинске Красноярского края. Как пишет “МК-Красноярск”, подозреваемый в убийстве ровесник погибшего пришел в ярость из-за того, что тот оскорблял его мать.
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