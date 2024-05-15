В Новосибирской области проведут антитеррористические учения в центре "Вектор"

Оперативный штаб Новосибирской области планирует 16 мая учения "Технология".В новосибирском центре "Вектор" Федеральной службы Роспотребнадзора в посёлке Кольцово 16 мая проведут учения "Технология" с целью отработки совместных действий силовых структур на случай террористического акта.
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