От имени белгородского губернатора Гладкова тоже пошли сообщения мошенников

Преступники все чаще используют алгоритм рассылки сообщений от лица влиятельных чиновников.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем аккаунте в ВК, что его голос стали использовать мошенники для рассылки сообщений.
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