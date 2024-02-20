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Царьград

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От имени белгородского губернатора Гладкова тоже пошли сообщения мошенников

От имени белгородского губернатора Гладкова тоже пошли сообщения мошенников

Преступники все чаще используют алгоритм рассылки сообщений от лица влиятельных чиновников.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем аккаунте в ВК, что его голос стали использовать мошенники для рассылки сообщений.

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