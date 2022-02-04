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Российские бобслеисты и скелетонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Сборная России по бобслею и скелетону не примет участия в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, сообщили в тренерском штабе команды.

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