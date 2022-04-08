Себастьян Феттель: «В прошлом я выступал на Гран-при, когда болел, но сейчас это было просто невозможно»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признал, что из-за болезни был бы не в состоянии выступить на стартовых этапах сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии.

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