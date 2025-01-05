Сторонники плоской Земли побывали на краю земного диска, где никогда не заходит Солнце. Чем их потрясло увиденное?

В декабре 2024 года три сторонника плоской Земли отправились в экспедицию на край земного диска, чтобы своими глазами увидеть великую ледяную стену — колоссальное сооружение, за которым, по слухам, скрываются неизвестные континенты.
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