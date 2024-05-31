Джигурда собрался на фронт и уже оформляет документы - источник

Скандально известный российский актер Никита Джигурда намерен отправиться в зону проведения СВО и служить в подразделении вместе с супругом блогера Елены Блиновской Алексеем и бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым, защищавшим интересы актера Михаила Ефремова.
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