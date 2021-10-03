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Главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов о том, что может предложить частная медицина для борьбы с раком и в чем ее преимущество

Главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов о том, что может предложить частная медицина для борьбы с раком и в чем ее преимущество

Для чего разработана новая схема маршрутизации онкологических пациентов, что может предложить частная медицина для борьбы с раком и в чем ее преимущество в сравнении с государственными онкологическими медицинскими учреждениями? Об этом в интервью рассказал главный врач клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Антон Иванов.

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