Главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов о том, что может предложить частная медицина для борьбы с раком и в чем ее преимущество

Для чего разработана новая схема маршрутизации онкологических пациентов, что может предложить частная медицина для борьбы с раком и в чем ее преимущество в сравнении с государственными онкологическими медицинскими учреждениями? Об этом в интервью рассказал главный врач клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Антон Иванов.
Популярные статьи
- Фантастическая история о красоте российского обмана, рассказанная ст. следователем Ленинского РОВД г. Ярославля Валерией Зозуля
- Магнитолет Филимоненко. Физик реализовал модель летательного аппарата на магнитном поле, а потом проект засекретили на 30 лет
- Дельфин подплыл к дайверу на глубине, толкнул носом и попросил помочь снять леску. Видео
Свежие комментарии