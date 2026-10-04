В Киеве, сразу после завершения переговоров президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, прозвучал сигнал воздушной тревоги.
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Эти сирены должны были прозвучать еще при выходе из вагона фашиста Мерца, чтобы у него штаны мокрыми стали, а еще лучше, если бы беспилотник навернул по путям, по которым прикатил поезд с Мерцем, чтобы он как Борис Джонсонюк бежал обратно в Польшу.