Эксперт Михеев: три месяца до вступления в должность Трампа сопряжены с риском

Определенные силы будут стремиться продолжить украинский конфликт Ближайшие три месяца до вступления в должность объявленного победителем на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут быть очень рискованными из-за стремления определенных сил к продолжению войны на Украине, сообщил РИА Новости политолог Сергей Михеев.