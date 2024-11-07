Эксперт Михеев: три месяца до вступления в должность Трампа сопряжены с риском

Определенные силы будут стремиться продолжить украинский конфликт Ближайшие три месяца до вступления в должность объявленного победителем на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут быть очень рискованными из-за стремления определенных сил к продолжению войны на Украине, сообщил РИА Новости политолог Сергей Михеев.
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