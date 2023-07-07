Как связаны «нападение на журналистку» в Чечне и безнаказанность ЛОМов

Как просто в России стать "иноагентом"! Достаточно покритиковать власть, и ты уже "иноагент"! Все как на Украине - критикуешь власть - ты враг Украины!

Андрей

а ты за то что бы киевские и прокиевские твари в России на Россию гадили? Русь не киевская и никогда ею не была и не будет.