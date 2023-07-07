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Как связаны «нападение на журналистку» в Чечне и безнаказанность ЛОМов

Как связаны «нападение на журналистку» в Чечне и безнаказанность ЛОМов

4 июня в Грозном некие неизвестные якобы напали на, наоборот, достаточно известную журналистку оппозиционного издания «Новая газета» Милашину* (на фото справа) и сопровождавшего её адвоката Немова, которые прибыли на помощь очередным угнетаемым «репрессивным аппаратом Путина».

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Как просто в России стать &quot;иноагентом&quot;! Достаточно покритиковать власть, и ты уже &quot;иноагент&quot;! Все как на Украине - критикуешь власть - ты враг Украины!
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17 час.
Андрей
а ты за то что бы киевские и прокиевские твари в России на Россию гадили? Русь не киевская и никогда ею не была и не будет.
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15 час.

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