2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Аутизм – особенность нейропсихического развития, которая проявляется в раннем возрасте. В любой семье может появиться ребенок, который очень сдержан в эмоциях и испытывает трудности в общении с окружающими людьми.
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